Продолжительная атака дронами: эксперт предположил, к чему может готовиться РФ

В ночь на 22 августа Украина находилась под продолжительной атакой "Шахедов". Во всех областях тревога продолжалась с полуночи и до утра, что совсем нетипичным. Дело в том, что враг использовал часть беспилотников для разведки.

Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Что может готовить враг

Как отметил Свитан, дроны двигались по "интересному" маршруту и, скорее всего, пытались увидеть украинскую ПВО, определить алгоритмы ее работы, расположение пусковых установок. Узнать, откуда вылетали самолеты для перехвата "Шахедов".

"Россияне "висели" в воздухе несколько часов, потому что хотели, чтобы мы привлекли все механизмы. После этого может быть серьезная атака с применением ракет. Например, по ПВО, инфраструктуре, военным или гражданским объектам. Поэтому надо быть осторожными, потому что Россия готовит серьезный удар", – подчеркнул Роман Свитан.

Он отмечает: кружить в воздухе столько часов для выполнения какой-либо другой задачи – просто нет смысла. К тому же, дроны заходили на территорию Беларуси и возвращались назад, возможно, готовились к провокации.

Напомним, в ночь на 23 августа 2024 года россияне снова атаковали мирные города Украины. Приготовили "Искандерами и ракетами.

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