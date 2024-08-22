Удар по Козачій Лопані: під завалами виявили ще двох загиблих

Пошуково-рятувальна операція у Козачій Лопані Харківського району, яка тривала дві доби, завершена. На жаль, з-під завалів витягли були виявлені тіла двох місцевих мешканок.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

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Як зауважив посадовець, протягом усього дня рятувальники ДСНС разом з жителями селища, старостою та працівниками Дергачівської міської ради розбирали завали зруйнованої будівлі місцевої адміністрації.

"Через надзвичайну активність ворожих FPV-дронів та загрозу артилерійських ударів спецтехніку до процесу залучити не вдалося. Однак, під час пошукових робіт були виявлені тіла двох місцевих мешканок, які допомагали у роботі старостинського округу. Основне завдання натепер – деблокувати їх та передати тіла жінок рідним для поховання", – додав Задоренко.

Він висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

"Російські злочини проти мирного населення не мають жодних виправдань. Наші Збройні сили помстяться за кожного та кожну!", – запевняють у МВА.

Нагадаємо, російські війська 21 серпня завдали удару по селу Козача Лопань на Харківщині. Під завалами будівлі сільради опинилися троє людей.

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