Ворог наступає під Покровськом, ЗСУ змушені відходити: усе про ситуацію на цьому напрямку

Окупанти не перекидають на Курщину війська з Покровського напрямку. За добу у ворога є нові просування на Донеччині.

Покровський напрямок надалі залишається найважчим на фронті – російські війська продовжують свій наступ. А Силам оборони України доводиться відходити з деяких позицій. Захоплення ворогом Покровська означає втрату ще одного важливого для ЗСУ логістичного маршруту.

Яка зараз ситуація на Покровському напрямку – читайте на ТСН.ua.

Російські окупанти продовжують просуватися на Покровському напрямку в Донецькій області. За даними Генштабу ЗСУ на 23 серпня, протягом минулої доби українські війська зупинили на цьому напрямку 53 ворожі атаки в районах 11 різних населених пунктів. Найактивніше загарбники діяли поблизу Новогродівки, Миколаївки, Птичого та у бік Зеленого Поля.

Як повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), викладені 22 серпня геолокаційні кадри, вказують на те, що росіяни нещодавно захопили Птиче (на південний схід від Покровська) і просунулися далі на південь від цього населеного пункту. За оцінками ISW, це підтверджує заяви росіян про те, що вони раніше захопили решту східного берега Карлівського водосховища в цьому районі.

Водночас і аналітики Deep State повідомили, що окупанти просунулися біля Новогродівки, Завітного, у Торецьку та Птичому.

Мапа боїв на Покровському напрямку (оновлена 22 серпня) / Мапа: Deep State

ЗСУ відходять з позицій на Покровському напрямку

У свіжому звіті ISW повідомляється, що просування ворога на південь і південний захід від траси Т-0511 (Очеретине – Гродівка) нівелювало російські позиції на схід і південний схід від Покровська замість створення умов для тактичного оточення українських військ. За даними аналітиків, за останні тижні загарбники оточили ЗСУ, коли вони просувалися до траси Е-50 (Донецьк – Покровськ).

Аналітики ISW вказують, що загроза тактичного оточення могла спонукати українські війська до відступу. Це 22 серпня підтвердив речник української бригади, що діє на Покровському напрямку. Він визнав, що через російський наступ Сили оборони були змушені відступити, щоб вирівняти фронт і зберегти життя особового складу.

Водночас кілька українських командирів, що діють на Покровському напрямку, повідомили Associated Press в опублікованій 22 серпня статті, що мобілізовані новобранці в деяких випадках відступили з позицій.

Експерти ISW повідомили, що не спостерігали повідомлень про хаотичний відхід українських військ на Покровському напрямку. А відсутність швидких тактичних успіхів росіян у цьому районі дозволяє припустити, що ЗСУ вдалося вийти з оточених позицій протягом останніх тижнів.

ЗСУ на фронті / Фото: Associated Press

Чому ворог просувається під Покровськом і чи перекидає звідти війська під Курськ

Видання The Economist у своїй публікації вказує, українське командування по-різному пояснює просування росіян на Покровському напрямку. Дехто каже про брак снарядів, тоді ворог пускає вдесятеро більше. Інші вказують на російську тактику – невеликі атаки піхоти, планувальні бомби, нові види електронної боротьби. Але, схоже, в основі українських навдач лежить виснаження та проблеми з живою силою.

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"Люди не зі сталі", – сказав виданню полковник Павло Федосенко.

Сподівання, що Росія може відповісти на Курську операцію переміщенням військ з Покровська, було витіснене усвідомленням того, що це не так. Так, ворог перекинув на Курщину сили з інших ділянок східної лінії фронту, але посилився навколо Покровська.

Як повідомив 23 серпня офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко, на тлі української операції на Курщині росіяни не зняли свої резерви з Лимано-Бахмутського напрямку. Тому ситуація під Покровськом залишається складною.

Російська бронетехніка / Фото: Associated Press

Провальна ворожа атака під Покровськом

Як повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький, на Покровському та Курахівському напрямках протягом минулої доби зросла інтенсивність російських атак. Ворог приблизно 250 разів обстріляв позиції 59-ї ОМПБр та здійснив понад 150 скидів з безпілотників.

Цехоцький також повідомив про провальну російську атаку біля села Карлівка, що під Покровськом.

"Ворог намагався атакувати на БМП-2 у районі населеного пункту Карлівка. Дві БМП були знищені з особовим складом", – сказав офіцер.

Мета наступу РФ на Покровськ та загрози для України

The Economist також вказує, що Росія розглядає захоплення Покровська як стратегічну мету, відкриваючи наступ на великі міста Дніпро та Запоріжжя. Автори публікації зазначають, що Покровськ готується до неприємного, нового етапу війни.

У статті також йдеться, що контролю над Покровськом і короткого просування до адмінкордонів Донеччини може вистачити президентові РФ Володимиру Путіну, щоб заявити про політичну перемогу і почати серйозні переговори. Однак багато залежатиме від того, чи зможе Україна втримати частину взятої під контроль російської території, яку вона тримає як розмінну монету в цих майбутніх переговорах.

Майор НГУ Дмитро Кожубенко назвав загрози для України у разі ворожого захоплення Покровська:

"Для Лимано-Бахмутського напрямку захоплення росіянами Покровська означає втрату ще одного важливого логістичного маршруту. Для України це також буде втрата ще одного великого міста".

Майор додав, що зменшення ворожої активності не спостерігається, і "немає інформації про те, що противник перекидає свої сили з нашого напрямку".

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