На Покровському та Курахівському напрямках упродовж минулої доби зросла інтенсивність атак з боку російських окупантів, загарбники приблизно 250 разів обстрілювали позиції 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України їм. Якова Гандзюка.

Вороги також здійснили по позиціях 59 ОМПБр понад 150 скидів з безпілотників, розповів офіцер цієї бригади Сергій Цехоцький в ефірі каналу "Київ24".

Захисник України також розповів про провальну атаку, яку здійснили супротивники біля села Карлівка Донецької області (знаходиться під Покровськом).

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"Ворог намагався атакувати на БМП-2 у районі населеного пункту Карлівка. Дві БМП були знищені з особовим складом", – поділився воїн.

Варто зазначити, що Росія на нашій землі вже зазнала величезних втрат у техніці та живій силі. Станом на 23 серпня ліквідовано близько 605 тисяч 330 супротивників, а також, у тому числі 16 тисяч 599 ворожих бойових броньованих машин.

Нагадаємо, українське місто Покровськ Донецької області, яке стало одним із центрів бойових дій на сході України, опинилося під серйозною загрозою оточення російськими військами. Незважаючи на активні атаки українських сил на територію Росії, ситуація на фронті залишається вкрай напруженою, і Покровськ з його 59 000 мешканців може стати наступною жертвою російського наступу.

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