Україна втрачає території на сході через погано навчених мобілізованих – АР

Деякі новобранці відмовляються стріляти по російських військах. Деякі навіть пішли зі своїх постів, узагалі покинувши поле бою.

Поки Україна продовжує операцію в Курській області, її війська втрачають дорогоцінні позиції вздовж східного фронту. У цьому військові командири частково звинувачують погано навчених набраних під час нещодавньої мобілізації бійців, а також очевидну перевага ворога у боєприпасах і авіації.

Про це йдеться у статті Associated Press із посиланням на українських командирів бригад.

Українські командири і солдати, які спілкувалися з журналістами на умовах анонімності, розповіли про ситуацію на східному фронті та мобілізованих.

"Деякі люди не хочуть стріляти. Вони бачать ворога на вогневій позиції в окопах, але вогонь не відкривають. ...Тому наші чоловіки гинуть. Коли вони не використовують зброю, вони неефективні", – сказав розчарований командир батальйону 47-ї української бригади.

За словами командирів, новобранці сприяли серії територіальних втрат, що дозволило російським військам просунутися, зокрема поблизу Покровська – критичного логістичного центру. Якщо місто впаде, це поставить під загрозу українську оборону та наблизить Росію до її заявленої мети захоплення Донецької області. Зараз російські сили перебувають лише за 10 км.

До проблем України додається величезна перевага Росії в живій силі та її готовність прийняти приголомшливі втрати в обмін на захоплення малих об’єктів.

У статті йдеться, що нещодавно мобілізовані українці – це далекі від загартованих у боях бійців, які вирушили на війну в перший рік повномасштабного вторгнення. Новобранцям бракує навіть мінімального рівня підготовки, заявили командири та солдати чотирьох бригад, які обороняють район Покровська.

Командири повідомили, що їм доводиться планувати операції з піхотою, яка не вміє стріляти по мішенях і не знає базової топографії. Деяким новобранцям просто бракувало віри в бойові плани начальства і вони йшли з підготовлених позицій.

Командири хочуть провести власні мобілізаційні акції

Кілька командирів і солдатів, які розчаровані якістю відправлених на фронт з ТЦК та СП мобілізованих, тепер прагнуть провести власні мобілізаційні акції, щоб краще відбирати та навчати нових бійців.

"Головна проблема – це інстинкт виживання новоприбулих. Раніше люди могли стояти до останнього моменту, щоб утримати позицію. Зараз, навіть коли йдуть легкі обстріли вогневих позицій, вони відступають", – сказав військовий 110-ї бригади.

Водночас він додав, що не всі розвертаються і тікають від бою:

"Ні, мотивовані люди є, але їх дуже-дуже мало. Позація зберігається доти, допоки є мотивовані та віддані люди".

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У публікації йдеться, що після запровадження нового закону про мобілізацію Україна призиває десятки тисяч бійців на місяць. Найбільший попит на піхоту. Але існують матеріально-технічні перешкоди для навчання, оснащення та витрат на таку кількість людей, і командири постійно вимагають нових бійців. Щоб пом'якшити цей тиск, військові лідери змушені були взяти підрозділи з бригад в одному регіоні та перекинути їх до різних районів для стабілізації слабких місць.

Військовий експерт аналітичного центру "Центр оборонних стратегій" Віктор Кевлюк вважає, що підготовка мобілізованих є адекватною. За його словами, командири бригад "шукають пояснення тактичних провалів".

"Так само командир бригади має відповідні інструменти для морального впливу. Якщо всі ці процеси будуть налагоджені в бригаді, то суттєвих проблем не буде. Якщо ці механізми дають збій, ми читаємо про негатив у соцмережах", – сказав Кевлюк.

Він додав, що в таких напружених боях, як у Покровську, "вирішують своєчасні тактичні рішення командирів".

Мобілізовані "не отримують навіть найнижчого рівня підготовки"

Повідомляється, що в деяких випадках налякані новобранці тікали з поля бою.

"Цей страх породжує паніку і хаос. Це також причина, чому ми програли", – сказав командир батальйону 47-ї бригади.

Втрата минулого місяця села Прогрес у Покровському районі є останнім прикладом втрати території, у якій командири звинуватили новобранців. Підрозділи 31-ї бригади відійшли у погано скоординованому божевіллі, що спонукало 47-му бригаду вступити в бій і спробувати стабілізувати лінію. Схожий сценарій розгортався у травні у селі Очеретине.

Командир батальйону сказав, що для підготовки новачків робиться замало:

"Вони не отримують навіть найнижчого рівня підготовки, необхідного для наших (бойових) дій".

За словами комбата, нові люди не мають достатньо практики збирання та стрільби зі своїх гвинтівок. Вони також не навчилися координувати бойові завдання в малих групах або використовувати навіть прості тактики.

"З командного пункту я хотів би віддавати накази малим (піхотним) групам, але я не впевнений, чи вони здатні виконувати ці накази, тому що їм бракує координації та зв’язку. Іноді я хочу застрелитися", – сказав командир.

Нагадаємо, напередодні аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке заявив кро катастрофічну для ЗСУ ситуацію на Донеччині. Російські війська підійшли до Покровська на 7-8 км.

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