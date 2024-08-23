Українські сили незначно просунулися на схід від Суджі – ISW

Зокрема, йдеться про успіхи в районі Семенівки та Мартинівки.

Українські сили незначно просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 серпня, показують, що українські сили просунулися у східну Комарівку (на південь від Коренево і на схід від Суджі), хоча російські джерела стверджують, що російські сили відбили українські атаки у цьому районі.

Про це написали в ISW.

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Як зауважують аналітики, посилаючись на заяви мілблогерів, українські сили, що діють на північний схід від Коренево, захопили Семенівку і просунулися в південну Левшинку. Крім цього, вони трохи просунулися в північній Мартинівці (на північний схід від Суджі).

"Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 22 серпня, показують, що українські сили трохи просунулися у південній Російській Конопельці (на схід від Суджі). Російські військові блогери стверджували, що підрозділи російської "Дикою дивізії Донбасу", включаючи батальйони "Арбат", "П'ятнашка" та "Сармат", відобразили Нечаєв (на північ від Суджі)".

За даними російських воєнкорів, українські сили продовжували вступати в бій з російськими силами в районах Глушково, Коренево, Суджа та Бєлова в Курській області. Джерела стверджували, що ЗСУ провели розвідувальну операцію боєм у Забрами, Брянської області увечері 21 серпня, але російські сили, включаючи російських прикордонників та чеченських бійців спецназу "Ахмат", відбили атаку.

Нагадаємо, через два тижні після раптового початку Курської операції, російські війська оговталися від початкового шоку і намагаються використати розширення фронту у своїх інтересах.

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