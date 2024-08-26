Агентство Reuters підтвердило загибель свого співробітника під час удару по Краматорську

Ще двоє членів команди були госпіталізовані внаслідок удару.
Британське агентство Reuters повідомило, що в результаті російського ракетного удару по готелю у Краматорську загинув радник з питань безпеки Райян Еванс, який працював у складі новинної групи.
Про це інформує Reuters.
У повідомленні вказується, що громадянин Великої Британії, радник з питань безпеки Раян Еванс був одним із шести співробітників Reuters, які знаходились у готелі "Сапфір" у Краматорську, куди російські загарбники завдали удару.
Крім того, агентство повідомило, що ще двоє членів команди були госпіталізовані внаслідок удару, один з них має серйозні травми.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Краматорську загинула одна людина. Найімовірніше, це журналіст із Великої Британії.
Крім того, ми також інформували, що журналістка з Польщі потрапила під обстріл РФ у Краматорську.
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