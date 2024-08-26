Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Агентство Reuters підтвердило загибель свого співробітника під час удару по Краматорську

Агентство Reuters підтвердило загибель свого співробітника під час удару по Краматорську

Ракетний удар по Краматорську Донецької області. ФОТО: Вадим Філашкін/Телеграм

Ще двоє членів команди були госпіталізовані внаслідок удару.

Британське агентство Reuters повідомило, що в результаті російського ракетного удару по готелю у Краматорську загинув радник з питань безпеки Райян Еванс, який працював у складі новинної групи.

Про це інформує Reuters.

У повідомленні вказується, що громадянин Великої Британії, радник з питань безпеки Раян Еванс був одним із шести співробітників Reuters, які знаходились у готелі "Сапфір" у Краматорську, куди російські загарбники завдали удару.

Крім того, агентство повідомило, що ще двоє членів команди були госпіталізовані внаслідок удару, один з них має серйозні травми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Краматорську загинула одна людина. Найімовірніше, це журналіст із Великої Британії.

Крім того, ми також інформували, що журналістка з Польщі потрапила під обстріл РФ у Краматорську.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація