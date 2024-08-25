Журналістка з Польщі потрапила під обстріл РФ у Краматорську (фото)

Ймовірно, під завалами все ще перебуває репортер з Великої Британії.

Внаслідок прицільного удару по готелю у Краматорську постраждали іноземні журналісти, зокрема кореспондантка з Польщі Моніка Андрушевська.

Про це написала сама Моніка Андрушевська на своїй сторінці у Facebook.

"Моя перша особиста кров, пролита за Україну – у День Незалежності. Після 10 років війни. Іскандер просто по сусідству", – повідомила журналістка та оприлюднила фото.

Фото: Моніка Андрушевська, Facebook

Також в агенції Reuters повідомляють про те, що постраждали четверо їхніх кореспондентів, громадяни України, США, Латвії та Німеччини. Також, імовірно, під завалами перебуває журналіст з Великої Британії.

Внаслідок прицільного удару по готелю у Краматорську постраждали іноземні журналісти Фото: Моніка Андрушевська, Facebook

Нагадаємо, у Краматорську ворог вдарив по готелю. Постраждали українські та іноземні журналісти. Серед них – члени команди Reuters.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Серед ночі РОСІЯНИ УДАРИЛИ по Краматорську! Зруйновано готель, де зупинялись журналісти

Читайте також: