Журналистка из Польши попала под обстрел РФ в Краматорске (фото)

Вероятно, под завалами все еще находится репортер из Великобритании.

В результате прицельного удара по гостинице в Краматорске пострадали иностранные журналисты, в частности корреспондент из Польши Моника Андрушевская.

Об этом написала сама Моника Андрушевская на своей странице в Facebook.

"Моя первая личная кровь, пролитая за Украину – в День Независимости. После 10 лет войны. Искандер прямо по соседству", – сообщила журналистка и обнародовала фото.

Фото: Моника Андрушевская, Facebook

Также в агентстве Reuters сообщают о том, что пострадали четверо их корреспондентов, граждане Украины, США, Латвии и Германии. Также, вероятно, под завалами находится журналист из Великобритании.

В результате прицельного удара по гостинице в Краматорске пострадали иностранные журналисты Фото: Моника Андрушевская, Facebook

Напомним, в Краматорске враг ударил по гостинице. Пострадали украинские и зарубежные журналисты. Среди них – члены команды Reuters.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Среди ночи россияне ударили по Краматорску! Разрушена гостиница, где останавливались журналисты

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