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Одиозный нардеп Дмитрук, сторонник УПЦ МП, сбежал из Украины - СМИ

Одиозный нардеп Дмитрук, сторонник УПЦ МП, сбежал из Украины - СМИ

Внефракционный народный депутат Артем Дмитрук / Фото: Артем Дмитрук

Правоохранители выясняют все обстоятельства незаконного пересечения нардепом.

Внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, являющийся сторонником уже запрещенного Московского патриархата, скрылся из Украины.

Об этом пишет УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, последний раз Дмитрук законным путем пересекал границу Украины с Молдовой в начале 2023 года и до 24 августа 2024 года не уезжал.

"В прошлом году 24 января в 19:41 он вернулся в Украину из Молдовы через ЧП "Маяки-Удобное" на автомобиле Toyota с государственным номерным знаком и до воскресенья 25 августа за границу не уезжал", — проинформировал источник.

Правоохранители выясняют все обстоятельства незаконного пересечения государственной границы.

Напомним, скандальный нардеп Артем Дмитрук наехал на ВСУ, что проводят операцию в Курщине, а затем заявил, что ему угрожают и готовят покушение на жизнь.

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