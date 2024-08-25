Одиозный нардеп Дмитрук, сторонник УПЦ МП, сбежал из Украины - СМИ

Правоохранители выясняют все обстоятельства незаконного пересечения нардепом.
Внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, являющийся сторонником уже запрещенного Московского патриархата, скрылся из Украины.
Об этом пишет УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным правоохранителей, последний раз Дмитрук законным путем пересекал границу Украины с Молдовой в начале 2023 года и до 24 августа 2024 года не уезжал.
"В прошлом году 24 января в 19:41 он вернулся в Украину из Молдовы через ЧП "Маяки-Удобное" на автомобиле Toyota с государственным номерным знаком и до воскресенья 25 августа за границу не уезжал", — проинформировал источник.
Правоохранители выясняют все обстоятельства незаконного пересечения государственной границы.
Напомним, скандальный нардеп Артем Дмитрук наехал на ВСУ, что проводят операцию в Курщине, а затем заявил, что ему угрожают и готовят покушение на жизнь.
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