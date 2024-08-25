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Ракетний удар по Краматорську: загинув британський журналіст

Ракетний удар по Краматорську: загинув британський журналіст

Наслідки ракетного удару по Краматорську

Тіло деблокували з-під завалів.

Внаслідок ракетного удару по Краматорську загинула одна людина. Найімовірніше, це журналіст із Великої Британії.

Про це пише Донецька обласна прокуратура.

Додається, що поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей.

Нагадаємо, у ніч проти 25 серпня російські війська вдарили по Краматорську. Попередньо, ворог атакував ракетою "Іскандер-М". Зокрема ворог вдарив по готелю. Постраждали українські та іноземні журналісти. Серед них – члени команди Reuters.

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