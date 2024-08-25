Затримання Дурова: у РНБО пояснили істерику Росії

Дуров знав, що французька влада видала ордер на його арешт.

Затримання Павла Дурова викликало стурбованість у Генштабі РФ та у російських спецслужбах. Причина такої стурбованості — використання месенджера для координації роботи російських військових та таємних агентів за кордоном.

Про причини та наслідки арешту засновника Telegram очільник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко написав у Telegram-каналі.

Коваленко нагадав, що затримання Дурова відбулось за тиждень після того, як він спробував таємно зустрітись з президентом РФ Володимиром Путіним у Азербайджані. Засновник Telegram начебто отримав відмову у зустрічі, а тепер — опинився під арештом у Франції.

Такі дії Заходу експерт порівняв зі зламом німецького шифру Enigma під час Другої світової війни. Після затримання Павла Дурова у РФ почалась "істерика", впевнений глава ЦПД. На думку росіян, єдиний месенджер, через який спілкуються російські військові, "може опинитись під контролем Заходу".

"Серйозні наслідки затримання Дурова пов'язані з двома проблемами, які з'являться у РФ. По-перше, російська армія спілкується та узгоджує свої дії виключно через цей месенджер. По-друге, може обвалитися вся агентурна мережа РФ у Європі", - написав Коваленко.

Що відомо про затримання Дурова

Засновника і генерального директора Telegram Павла Дурова затримали в Парижі. Дурова затримали в суботу 24 серпня ввечері — його приватний літак прилетів до Парижу з Азербайджану. 39-річного Дурова супроводжували його охоронець і неназвана жінка.

TF1 повідомляє, що Дурова у Франції занесли до списку розшукуваних осіб. Ордер на його затримання видала судова поліція Франції на підставі попереднього розслідування. Дурова звинувачують у співучасті в торгівлі наркотиками, злочинах проти дітей і шахрайстві через відсутність модерації в Telegram.

Медіа пишуть, що наразі - він під вартою.

Джерело TF1 каже, що Дурова заарештують: "На своїй платформі він дозволив вчинити нескінченну кількість правопорушень, не роблячи нічого, щоб це модерувати або співпрацювати з правоохоронними органами".

За словами співрозмовника TF1, ордер на арешт Дурова діяв тільки у Франції. Він про це знав, тому останнім часом уникав поїздок Європою. Однак сьогодні з невідомої причини прилетів до Парижу.

Після затримання Дурова криптовалюта Telegram (TON), яка використовується для операцій всередині месенджера, почала стрімко падати на біржах.

2021 року росіянин Павло Дуров отримав французьке громадянство. Останнім часом він переважно жив в Обʼєднаних Арабських Еміратах.

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