Засновника Telegram Павла Дурова заарештували у Франції – ЗМІ

Дуров знав, що французька влада видала ордер на його арешт. Невідомо, чому він вирішив прилетіти до Ле Бурже.

За інформацією французьких ЗМІ, засновника та генерального директора сервісу обміну повідомленнями Telegram було заарештовано ввечері суботи, 24 серпня, у французькому аеропорту Ле-Бурже.

Про це повідомляє TF1 INFO.

Павла Дурова, 39-річного франко-російського бізнесмена, супроводжували його охоронець та невідома жінка.

"Павла Дурова, засновника і генерального директора компанії Telegram, було заарештовано близько 8 години вечора в суботу, коли він вийшов зі свого приватного літака на злітній смузі в аеропорту Ле Бурже", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що Дуров перебував у розшуку у Франції та прибув до Ле Бурже з Азербайджану.

Правосуддя вважає, що відсутність модерації, співпраці з правоохоронними органами та інструменти, що пропонуються Telegram (одноразовий номер, криптовалюта тощо), робить його співучасником незаконного обігу наркотиків, злочинів проти дітей та шахрайства.

Цей ордер на арешт, на підставі якого було затримано Дурова, діяв лише на території Франції.

"Сьогодні ввечері він зробив помилку. Ми не знаємо, чому... Чи було це лише інсценуванням? У будь-якому випадку, зараз він у безпеці [у СІЗО – ред.]!", – повідомило журналістам анонімне джерело в правоохоронних органах Франції.

Оскільки Павло Дуров знав, що він є персона нон грата у Франції, він уникав відвідування цієї країни. Невідомо, чому він вирішив прилетіти до Франції зараз.

Ймовірно, Дурову найближчим часом висунуть звинувачення у тероризмі, незаконному обігу наркотиків, співучасті у шахрайстві, відмиванні грошей, отриманні краденого, поширенні дитячого кримінального контенту та багатьох інших.

"Павло Дуров потрапить у СІЗО, це точно. На своїй платформі він допустив скоєння незліченних правопорушень і злочинів, щодо яких він не робив жодних дій для модерації чи співпраці", — заявило джерело.

Арешт Дурова до суду практично не викликає жодних сумнівів, оскільки суд врахує його можливості втекти з країни і, напевно, відмовить йому в заставі.

"Telegram — це вулик кримінального контенту. Наразі платформа фігурує в новинах з нелегальною трансляцією матчів Ліги 1. Багато облікових записів використовуються організованою злочинністю. За довгі роки Telegram став "платформою номер 1" для організованої злочинності", — зазначає видання.