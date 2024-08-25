"Впаде велика армія”: давні пророцтва шокувало учених — огляд

Текст пророцтв пов'язує падіння держав і царів з рухом Місяця і місячними затемненнями.

"Впаде велика армія”. Такий текст прочитали науковці на глиняних табличках, які були знайдені в Іраку понад 100 років тому. Видається, що в тексті, якому понад 4 тисячі років, було зашифровано пророцтво для світу.

Про те, що вдалося прочитати науковцям на стародавньому артефакті, розповіла Вікторія Гнатюк в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.UA.

Що знайшли археологи

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Цьому тексту уже 4000 років та досі ніхто не міг зрозуміти, що там написано. Він розміщений на чотирьох глиняних табличках, які знайшли в Іраку понад 100 років тому, текст написаний клинописом – мовою писемності, що використовувалася на стародавньому Близькому Сході.

За словами експертів, текст пророцтв пов'язує падіння держав і царів з рухом Місяця і місячними затемненнями.

Крім цього, як пише видання Mirror, у ньому розкриваються прикмети смерті та руйнувань.

Дослідження, опубліковане в Journal of Cuneiform studies, показує, що таблички, які є частиною колекції Британського музею, демонструють "найстаріші приклади збірників прикмет про місячні затемнення, які коли-небудь були виявлені".

Які пророцтва були в тексті

Ось що розшифрували в одній із прикмет: "Затемнення затьмарюється від свого центру одночасно [і] прояснюється одночасно: помре цар, знищення Еламу". Це стосується цивілізації, яка існувала на території сучасного Ірану.

Інше пророцтво говорило, що "на землю нападе рій сарани", а також "загине худоба" і "впаде велика армія". В іншій прикметі йшлося, що регіони Субарту і Аккад зіткнуться з руйнуванням, якщо "затемнення почнеться на півдні, а потім проясниться". Мор, смертельна хвороба, що містить бубонну чуму, спричинить хаос, якщо буде "затемнення у вечірню варту".

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"Витоки деяких прикмет, можливо, криються в реальному досвіді – спостереженні передвісника, за яким слідувала катастрофа. Більшість прикмет, ймовірно, були визначені за допомогою теоретичної системи, яка пов'язувала характеристики затемнення з різними прикметами", - говорять дослідники.

Припускають, що таблички, ймовірно, були написані за часів Вавилонської імперії, яка існувала приблизно від 1890 року до н.е. до 224 року н.е. Експерти Джордж і Танігучі кажуть, що люди того часу вірили, що "події в небі були закодованими знаками, розміщеними там богами як попередження про майбутні перспективи тих, хто живе на землі".

"Ті, хто радив цареві, спостерігали за нічним небом і звіряли свої спостереження з академічним корпусом текстів про небесні явища", - говорять дослідники.

Як уникали "небесної кари"

Подальша перевірка прикмет здійснювалася за допомогою процесу, відомого як "екстиспіція". За словами Джорджа і Танігучі, він містить огляд нутрощів тварин, щоб "визначити, чи загрожує королю реальна небезпека".

Згодом люди могли спробувати виконати ритуали, щоб уникнути поганої прикмети, що насувалася.

Стародавні цивілізації були вправними у передбаченні затемнень і подбали про те, щоб "призначити запасних царів, які б прийняли на себе основний тягар божого гніву". Справжній цар залишався неушкодженим, а безперервність державної політики гарантувалася. Бідолаху, якого призначили замість царя, вбивали. Таким чином, прикмета завжди була правильною.

Найдавніший календар

У серпні 2024 року археологи заявили, що у поселенні Ґьобеклі-Тепе у Туреччині виявили найдавніший календар у світі, якому вже понад 12 тисяч років.

Як пише Daily Star, група дослідників з Единбурзького університету вже вивчила 365 символів "V", які вигравірували на кам'яному стовпі на місці давнього храму. Вони стверджують, що він міг діяти як сонячний календар із символами, що становлять один день. Він також містив 12 місячних місяців та 11 додаткових днів.

Відкриття свідчить про те, що у стародавніх людей були точні способи вимірювання часу за 10 000 років до того, як запис дат було вперше задокументовано у Стародавній Греції 150 р. до н. е.

Свідчення про руйнівну комету

Дослідники вважають, що тут збереглися свідчення про зіткнення рою фрагментів комети із Землею майже 13 000 років тому. Вважається, що удар комети спричинив мінільодовиковий період, який знищив багато видів великих тварин.

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Також вважається, що удар міг спровокувати зміни у способі життя тогочасних людей та призвести до виникнення землеробства та стати поштовхом до зародження цивілізації у Західній Азії. Експерти вважають, що спустошення, спричинене кометою, змусило давніх людей перейти до створення постійних поселень.

"Схоже, мешканці Ґьобеклі-Тепе були уважними спостерігачами за небом, чого й слід було очікувати з огляду на те, що їхній світ був спустошений ударом комети. Ця подія могла послужити поштовхом до виникнення цивілізації, започаткувавши нову релігію та мотивуючи розвиток сільського господарства для боротьби з холодним кліматом. Можливо, їхні спроби записати побачене стали першими кроками до розвитку писемності", - говорить доктор Мартін Світман зі Школи інженерії Единбурзького університету, який керував дослідженням.

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Нагадаємо, раніше археологи розкопали кам'яну гробницю бронзової доби в національному парку Дартмур, що розташований на крайньому південному заході Англії, в графстві Девоншир.

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