"Захід отримає доступ до інформації": у Росії істерика через арешт Дурова

У російській Держдуми вимагають від Міністерства закордонних справ домогтися звільнення засновника платформи Telegram Павла Дурова з французької вʼязниці.

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Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

У повідомленні вказується, що віце-спікер Держдуми Владислав Даванков закликав МЗС РФ докласти всіх зусиль для Дурова переміщення на територію ОАЕ або РФ за його згодою за умов відмови французької влади звільнити його з-під варти.

Він зазначив, що арешт підприємця має "політичний характер і є інструментом для отримання доступу до особистої інформації користувачів Telegram".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засновника та генерального директора сервісу обміну повідомленнями Telegram було заарештовано ввечері суботи, 24 серпня, у французькому аеропорту Ле-Бурже.

Крім того, ми також інформували, що у Дурова виявилося понад 100 біологічних дітей у 12 країнах світу.

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