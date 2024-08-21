Масштабний збій у роботі інтернет-сервісів у РФ: що сталося і хто винен

У Росії стався масштабний збій у роботі цілого ряду інтернет-сервісів у середу, 21 серпня. У мережі висловлюються припущення, що порушення роботи цифрових платформ і програм може бути пов'язане зі спробою влади заблокувати роботу месенджера Telegram на території Росії.

Про це повідомило опозиційне видання Meduza.

"Судячи з повідомлень на сайтах, що відстежують збої, починаючи з 14:00 в Росії з перебоями працювали месенджери Telegram і WhatsApp, додаток IP-телефонії Skype, інтернет-енциклопедія "Вікіпедія", сервіс розповсюдження відеоігор Steam, месенджер Discord, соцмережа", сервіс трансляцій Twitch, магазин додатків для iOS AppStore.

Про проблеми в мережі повідомила й Ксенія Собчак, зазначивши, що у користувачів не відкривається сайт "Сбой.рф", який моніторить проблеми в роботі інтернет-сервісів, а також порносайт PornHub.

Збій у роботі сервісів прокоментувало головне відомство російської цензури – "Роскомнадзор".

"Збій пов'язаний з DDOS-атакою на російських операторів зв'язку. Станом на 15:00 за київським часом атака відбита, сервіси працюють у звичайному режимі", — йдеться в повідомленні відомства.

Сайт Downdetector зафіксував скарги на роботу Telegram користувачів у Росії, Казахстані та Узбекистані. А проблеми з WhatsApp були лише у Росії.

Російські незалежні експерти у сфері цифрових технологій припустили, що російська влада спробувала заблокувати WhatsApp і Telegram, включивши "режим антимесенджер". Аналогічні проблеми були у Дагестані під час погромів, а також у Якутії та Башкирії під час протестів, а тепер цей сценарій "масштабували" на федеральному рівні.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця у росіян виникли серйозні проблеми зі зняттям готівки у банкоматах.

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