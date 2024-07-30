У Дурова виявилося понад 100 біологічних дітей у 12 країнах світу

Засновник соцмереж VK та Telegram, мільярдер Павло Дуров, зробив несподіване визнання: виявляється, він є біологічним батьком понад 100 дітей у 12 країнах світу.

Про це він написав у своїй соціальній мережі.

Бізнесмен розповів, що 15 років тому його друг попросив здати сперму в клініці, оскільки вони з його дружиною не могли мати дітей через проблеми з фертильністю. Спочатку бізнесмен сприйняв це як жарт, але пізніше зрозумів, що друг був абсолютно серйозний.

"Начальник клініки сказав, що «високоякісного донорського матеріалу» не вистачає і що мій громадянський обов'язок — здати більше сперми, щоб допомогти анонімно більшій кількості пар. Це звучало досить шалено, щоб змусити мене підписатися на донорство сперми", — розповів він.

Дуров зазначив, що цього року з'ясувалося, що його «благодійна діяльність» допомогла понад ста парам у 12 країнах завести дітей. Більше того, навіть через багато років після того, як він перестав бути донором, його заморожена сперма все ще доступна в одній з клінік ЕКЗ для анонімного використання сім'ями, які хочуть мати дітей.

"Тепер я планую опублікувати інформацію про свою ДНК, щоб моїм біологічним дітям було легше знайти одне одного. Звісно, є ризики, але я не шкодую, що став донором. Нестача здорової сперми стає все серйознішою проблемою в усьому світі, і я пишаюся тим, що зробив свій внесок у її вирішення", - сказав він.

Нагадаємо, що мільярдер Павло Дуров заявив, що розуміє українську мову та продовжує її вивчати. Він розповідав, що родина його матері походить з України.

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