Суд у Парижі продовжив арешт Дурова

Суд у Парижі продовжив термін тримання під домашнім арештом співзасновника платформи Telegram Павла Дурова.

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Про це інформує AFP.

У повідомленні вказується, що Дуров проведе під арештом наступні 48 годин.

Таким чином термін його арешту збільшився до 96 годин. За цей час правоохоронці повинні будуть пред'явлені обвинувачення або випустити на свободу.

Радо м з тим у низці випадків, коли розслідуються особливо тяжкі злочини, у Франції можливе продовження арешту до 144 годин.

Також місцева поліція має право утримувати затриманого ще до 20 годин додатково, якщо його буде необхідно доставити в суд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засновник платформи Telegram Павло Дуров міг свідомо направити свій приватний літак до Франції, щоб здатися місцевій владі.

Крім того, ми також інформували, що у Росії істерика через арешт Дурова.

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