Суд в Париже продлил арест Дурова

Суд в Париже продлил срок содержания под домашним арестом соучредителя платформы Telegram Павла Дурова.

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Об этом информирует AFP.

В сообщении указывается, что Дуров проведет под арестом следующие 48 часов.

Таким образом, срок его ареста увеличился до 96 часов. За это время правоохранители должны будут предъявить обвинения или выпустить на свободу.

Вместе с тем в ряде случаев, когда расследуются особо тяжкие преступления, во Франции возможно продление ареста до 144 часов.

Также местная полиция имеет право содержать задержанного еще до 20 часов дополнительно, если его будет необходимо доставить в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что основатель платформы Telegram Павел Дуров мог сознательно направить свой частный самолет во Францию, чтобы сдаться местным властям.

Кроме того, мы также информировали, что у России истерика из-за ареста Дурова.

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