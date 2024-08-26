В Сумской области раздалось 229 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 88 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 229 взрывов. Обстрелы подверглись Сумской, Бездрицкой, Николаевской, Хотинской, Белопольской, Краснопольской, Великописаревской, Путивльской, Новослободской, Березовской, Эсманьской, Дружбовской, Свеской, Середино-Будской общин.

Белопольское общество: враг бил из минометов (48 взрывов), артиллерии (2 взрыва), нанес авиаударов (КАБ) (11 взрывов) и обстрела FPV-дронами (2 взрыва).

Хотинская община: зафиксированы авиаудары (КАБ) (3 взрыва), обстрел из минометов (3 взрыва).

Путивльская община: был авиаудар (КАБ) (2 взрыва).

Новослободская община: нанесены авиаудары (КАБ) (7 взрывов), обстрелы FPV-дронами (2 взрыва), артобстрелы (2 взрыва).

Эсманьская община: совершены авиаудары (КАБ) (14 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва), обстрел FPV-дронами (8 взрывов).

Краснопольское общество: враг нанес авиаудара (КАБ) (2 взрыва), обстрелов из минометов (5 взрывов), артиллерии (17 взрывов), РСЗО (5 взрывов), FPV-дронами (7 взрывов).

Великописаревская община: 33 мины сбросили россияне на территорию общины. Также были артиллерийские обстрелы (11 взрывов), обстрелы FPV-дронами (3 взрыва).

Светское общество: зафиксирован авиаудар (КАБ) (9 взрывов), в результате обстрелов 2 гражданских лица погибли, 2 ранены.

Дружбовская община: совершены авиаудары (КАБ) (7 взрывов).

Березовская община: были авиаудары (КАБ) (4 взрыва).

Середино-будская община: 16 мин сбросили россияне на территорию общины.

Николаевская община: совершен авиаудар (КАБ) (1 взрыв).

Бездрицкая община: совершен авиаудар (КАБ) (3 взрыва), в результате чего 1 гражданское лицо погибло, 1 человек ранен.

Сумская община: совершены авиаудары (КАБ) (3 взрыва). В результате вечерних обстрелов 3 гражданских лица ранены.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах раздались взрывы.

Кроме того, мы также информировали, что ночью в Хмельницкой области произошли взрывы.

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