Астрологический прогноз на 26 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: время, когда раздражительными – и даже агрессивными – могут стать даже самые спокойные люди – их одолеют соблазны и инстинкты, поэтому необходимо сохранять спокойствие, а к окружающим проявлять снисходительность и терпение.

Символ дня: Цербер.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: оранжевый.

Счастливые камни дня: крокодилит, черный нефрит.

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, могут оказаться тяжелыми и продолжительными, поэтому необходимо принять превентивные меры: обратиться к врачу и начать лечение.

Питание дня: категорически нельзя переедать – это может стать причиной проблем с желудочно-кишечным трактом.

Стрижка дня: не самый подходящий день для стрижки.

Дачные работы дня: работать желательно с наземной частью растений, корни – во избежание травмирования – лучше не трогать.

Магия и мистика дня: можно выставлять защиту против чужой зависти, злобы и зависти.

Сны дня: любой сюжет снов нужно трактовать с точностью до наоборот.

Табу дня: любые ссоры, споры и конфликты – категорическое табу.

Цитата дня: «Даже боги не могут изменить прошлое» (папа римский Агафон).

Читайте также: