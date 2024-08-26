Астрологический прогноз на 26 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: время, когда раздражительными – и даже агрессивными – могут стать даже самые спокойные люди – их одолеют соблазны и инстинкты, поэтому необходимо сохранять спокойствие, а к окружающим проявлять снисходительность и терпение.
Символ дня: Цербер.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: оранжевый.
Счастливые камни дня: крокодилит, черный нефрит.
За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.
Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, могут оказаться тяжелыми и продолжительными, поэтому необходимо принять превентивные меры: обратиться к врачу и начать лечение.
Питание дня: категорически нельзя переедать – это может стать причиной проблем с желудочно-кишечным трактом.
Стрижка дня: не самый подходящий день для стрижки.
Дачные работы дня: работать желательно с наземной частью растений, корни – во избежание травмирования – лучше не трогать.
Магия и мистика дня: можно выставлять защиту против чужой зависти, злобы и зависти.
Сны дня: любой сюжет снов нужно трактовать с точностью до наоборот.
Табу дня: любые ссоры, споры и конфликты – категорическое табу.
Цитата дня: «Даже боги не могут изменить прошлое» (папа римский Агафон).
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