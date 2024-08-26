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Астрологический прогноз на 26 августа

Астрологический прогноз на 26 августа

Цербер - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: время, когда раздражительными – и даже агрессивными – могут стать даже самые спокойные люди – их одолеют соблазны и инстинкты, поэтому необходимо сохранять спокойствие, а к окружающим проявлять снисходительность и терпение. 

Символ дня: Цербер. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: оранжевый. 

Счастливые камни дня: крокодилит, черный нефрит.

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, могут оказаться тяжелыми и продолжительными, поэтому необходимо принять превентивные меры: обратиться к врачу и начать лечение. 

Питание дня: категорически нельзя переедать – это может стать причиной проблем с желудочно-кишечным трактом. 

Стрижка дня: не самый подходящий день для стрижки.

Дачные работы дня: работать желательно с наземной частью растений, корни – во избежание травмирования – лучше не трогать. 

Магия и мистика дня: можно выставлять защиту против чужой зависти, злобы и зависти.

Сны дня: любой сюжет снов нужно трактовать с точностью до наоборот. 

Табу дня: любые ссоры, споры и конфликты – категорическое табу. 

Цитата дня: «Даже боги не могут изменить прошлое» (папа римский Агафон). 

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