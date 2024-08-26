Резня на фестивале в Германии: полиция задержала беженца из Сирии

Задержанный по исламистским убеждениям решил убить как можно больше людей на фестивале.

В Германии арестован мужчина, подозреваемый в совершении резни в немецком городе Золингене во время фестиваля.

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Суд выдал ордер на арест подозреваемого, сообщает ntv.

Подозреваемый оказался выбежавшим документы беженцом из Сирии, а уже после задержания предоставил следователям ложную информацию о себе.

Собака правоохранителей привела в дом беженцев в Золингене, где жил подозреваемый, но правоохранители не нашли его там. Приблизительно через сутки он появился сам со словами: "Я тот, кого вы ищете". Сейчас он находится под стражей.

СМИ сообщают, что преступление было совершено 26-летним Иссой Х, который по исламистским убеждениям решил убить как можно больше людей на фестивале.

Кроме того, сообщается, что следователи нашли нож, которым была совершена резня. Он принадлежал к набору ножей, обнаруженным в комнате подозреваемого.

Издание сообщает, что сирийца должны были депортировать из страны еще в прошлом году, поскольку его заявление на получение убежища было отклонено. Однако фигурант скрывался от депортации.

Напомним, ранее сообщалось, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение с ножом в немецком городе Золингене, в результате чего три человека погибли, а еще восемь получили ранения.

Кроме того, мы также информировали, что в Германии мужчина устроил смертельную резню на фестивале.

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