Резня на фестивале в Германии: полиция задержала беженца из Сирии

Задержанный по исламистским убеждениям решил убить как можно больше людей на фестивале.
В Германии арестован мужчина, подозреваемый в совершении резни в немецком городе Золингене во время фестиваля.
Суд выдал ордер на арест подозреваемого, сообщает ntv.
Подозреваемый оказался выбежавшим документы беженцом из Сирии, а уже после задержания предоставил следователям ложную информацию о себе.
Собака правоохранителей привела в дом беженцев в Золингене, где жил подозреваемый, но правоохранители не нашли его там. Приблизительно через сутки он появился сам со словами: "Я тот, кого вы ищете". Сейчас он находится под стражей.
СМИ сообщают, что преступление было совершено 26-летним Иссой Х, который по исламистским убеждениям решил убить как можно больше людей на фестивале.
Кроме того, сообщается, что следователи нашли нож, которым была совершена резня. Он принадлежал к набору ножей, обнаруженным в комнате подозреваемого.
Издание сообщает, что сирийца должны были депортировать из страны еще в прошлом году, поскольку его заявление на получение убежища было отклонено. Однако фигурант скрывался от депортации.
Напомним, ранее сообщалось, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение с ножом в немецком городе Золингене, в результате чего три человека погибли, а еще восемь получили ранения.
Кроме того, мы также информировали, что в Германии мужчина устроил смертельную резню на фестивале.
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