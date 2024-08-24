В Германии мужчина устроил резню на фестивале: трое погибших

Полиция еще не задержала нападающего.

В городе Золинген, на западе Германии, во время фестиваля вооруженный ножом мужчина убил трех человек и серьезно ранил, по меньшей мере, пятерых.

Об этом пишет Associated Press.

Свидетели говорят, что неизвестный нападающий без разбора ударил ножом несколько человек на центральной площади Фронхоф.

Злоумышленника сейчас разыскивают. Представитель Министерства внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия сообщил, что нападающему удалось скрыться в суматохе и панике, начавшихся после нападения.

Напомним, в немецком городе Гамбург 32-летний мужчина напал с ножом на двух человек. В результате инцидента они погибли.

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