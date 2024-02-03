В Германии произошла страшная резня: что известно

В Германии мужчина зарезал собственного отца и дядю.
В немецком городе Гамбург 32-летний мужчина напал с ножом на двоих. В результате инцидента они погибли.
Об этом сообщает DW.
Нападение произошло в пятницу, 2 февраля, в полдень после ссоры между подозреваемым и двумя жертвами. Ими оказались мужчины 58 и 61 года.
По информации полиции, есть признаки того, что преступник и двое его жертв были знакомы. Скорее всего , жертвами были дядя и отец подозреваемого убийцы.
После проведения первоочередных мероприятий полицейским подозреваемый будет взят под стражу. В рамках розыска убийцы государственные прокуроры приказали провести обыски в квартирах причастных к инциденту .
Напомним, ранее сообщалось, что в Канаде двое мужчин устроили резню, 10 погибших и 15 раненых.
Читайте также:
- В России "герой СВО" зарезал отца известного пропагандиста
- На Львовщине наказали отца за убийство обидчика дочери
- В Мексике неизвестные напали на вечеринку: 12 человек погибли