В Германии произошла страшная резня: что известно

В Германии мужчина зарезал собственного отца и дядю.

В немецком городе Гамбург 32-летний мужчина напал с ножом на двоих. В результате инцидента они погибли.

Об этом сообщает DW.

Нападение произошло в пятницу, 2 февраля, в полдень после ссоры между подозреваемым и двумя жертвами. Ими оказались мужчины 58 и 61 года.

По информации полиции, есть признаки того, что преступник и двое его жертв были знакомы. Скорее всего , жертвами были дядя и отец подозреваемого убийцы.

После проведения первоочередных мероприятий полицейским подозреваемый будет взят под стражу. В рамках розыска убийцы государственные прокуроры приказали провести обыски в квартирах причастных к инциденту .

Напомним, ранее сообщалось, что в Канаде двое мужчин устроили резню, 10 погибших и 15 раненых.

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