"Сбивают все": о каких системах ПВО сообщил Зеленский

Для уничтожения широкого спектра воздушных целей в мире существует очень мало вариантов.

В вечернем обращении в пятницу, 2 февраля, президент Владимир Зеленский заинтриговал сообщением о двух системах противовоздушной обороны, которые получила Украина, не указав их названия, но отметив, что они "могут сбивать все".

В издании Defence Express сделали предположение, какое именно оружие получила Украина.

В анализе говорится, что возможность сбивать все предусматривает уничтожение как аэродинамических целей, в частности самолетов и крылатых ракет, так и баллистических и высокоскоростных целей от Х-22 и баллистических ракет до Х-47 "Кинжал".

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Для уничтожения столь широкого спектра воздушных целей, отметили в издании, в мире существует очень мало вариантов: если исключить недоступные израильские системы ПВО, остается только вариант Patriot и SAMP/T.

Однако, по словам экспертов, количество комплексов SAMP/T, производимых Францией и Италией, достаточно мало, чтобы их передача не стала предметом открытых сообщений от правительств стран об усилении Украины.

“В этой ситуации Patriot остается более вероятным вариантом. Тем более что их передача не завязана на согласование бюджета на помощь Украине в США, который находится на паузе с октября 2023 года. Потому что еще в июне 2023 года Raytheon, которая и производит эти ЗРК, сообщила о выполнении заказа для Украины по производству пяти батарей Patriot для Украины”, — говорится в публикации.

В издании предположили, что это вооружение было заказано по программе USAI, объявленный срок реализации которой – до конца 2024 года. Поэтому поэтапная передача этих ЗРК вполне вероятна.

Другим вариантом аналитики называют системы ПВО из проекта FrankenSAM, одна из ветвей которого предусматривает объединение ракет и пусковых от Patriot с украинской радиолокационной станцией.

"Учитывая то, что за категорию уничтожения целей в большинстве своем отвечают как раз ракеты, то возможности такого гибрида также будут включать возможность уничтожения баллистических целей, если в него интегрированы перехватчики CRI и MSE", — подчеркнули эксперты.

Напомним, военный обозреватель Денис Попович считает, что Украина может рассчитывать на предоставление одной-двух батарей Patriot в течение 2024 года. Но ударение может быть сделано на проект FrankenSAM.

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