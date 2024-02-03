“Збивають усе”: про які системи ППО повідомив Зеленський

Для знищення широкого спектру повітряних цілей у світі існує дуже мало варіантів.

У вечірньому зверненні в п’ятницю, 2 лютого, президент Володимир Зеленський заінтригував повідомленням про дві системи протиповітряної оборони, які отримала Україна, не вказавши їхньої назви, але наголосивши, що вони "можуть збивати усе".

У виданні Defence Express зробили припущення, яку саме зброю отримала Україна.

В аналізі йдеться, що можливість збивати "усе" передбачає знищення як аеродинамічних цілей, зокрема літаків та крилатих ракет, так і балістичних та високошвидкісних цілей від Х-22 та балістичних ракет до Х-47 "Кинжал".

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Для знищення такого широкого спектру повітряних цілей, відзначили у виданні, у світі існує дуже мало варіантів: якщо виключити недоступні ізраїльські системи ППО, то залишається лише варіант Patriot та SAMP/T.

Однак, за словами експертів, кількість комплексів SAMP/T, який виробляється Францією та Італією, доволі мала, щоб їх передача не стала предметом відкритих повідомлень від урядів країн щодо посилення України.

“У цій ситуації Patriot залишається більш вірогідним варіантом. Тим більше, що їх передача не зав'язана на узгодження бюджету на допомогу Україні у США, який перебуває на паузі з жовтня 2023 року. Бо ще у червні 2023 року у Raytheon, яка й виробляє ці ЗРК, повідомили про виконання замовлення для України з виробництва п'ять батарей Patriot для України”, - йдеться у публікації.

У виданні припустили, що це озброєння було замовлено за програмою USAI, оголошений строк реалізації якої - до кінця 2024 року. Тому поетапна передача цих ЗРК цілком ймовірна.

Іншим варіантом аналітики називають системи ППО із проєкту FrankenSAM, одна з гілок якого передбачає об'єднання ракет та пускових від Patriot з українською радіолокаційною станцією.

“Враховуючи те, що за категорію знищення цілей здебільшого відповідають якраз ракети, то можливості такого гібрида також будуть включати можливість знищення балістичних цілей, якщо до нього інтегровані перехоплювачі CRI та MSE”, - наголосили експерти.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович вважає, що Україна може розраховувати на надання однієї-двох батарей Patriot протягом 2024 року. Але наголос може бути зроблено на проєкт FrankenSAM.

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