Украина нашла новый способ уничтожать российские ракеты

Несмотря на нехватку ракет в ПВО, Украина изобрела другой способ, как эффективно отражать террористические атаки россиян.

Как и чем ВСУ нейтрализовали два десятка враждебных целей и почему западные эксперты уже назвали это "переломным моментом" в войне, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Действительно ли Украина вынуждена экономить ракеты?

Да, Украина уже вынуждена экономить ракеты для ПВО. И все потому, что Конгресс США никак не договорится о помощи. Более того, ВСУ уже приходится принимать трудные решения — сбивать ракеты рашистов или приберечь свои ракеты на другой день. Такое неожиданно откровенное заявление накануне сделал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не видим ни одного серьезного толчка со стороны россиян к какому-то наземному наступлению, и я не исключаю, что они не будут пытаться делать это… но то, что они делают – это пытаются вывести из строя украинские системы противовоздушной обороны, а эти системы ПВО достаточно эффективно сбивают с неба многое из пролетающего, очевидно, им безразлично, что они не попадают во все, но именно поэтому так важно, чтобы мы получили это дополнительное финансирование, потому что, как я уже говорил ранее, украинцы вынуждены принимать тяжелые решение на поле боя о том, чем они собираются стрелять, а что они собираются приберечь на другой день", – сказал он.

Но Украина, похоже, попыталась найти решение и это удалось. В ходе российской ракетной атаки 23 декабря силам ПВО удалось сбить более 20 из 40 ракет. Вполне приемлемый результат, но есть одно важное уточнение и оно ошеломляет. Главком ВСУ Валерий Залужный сразу поспешил уточнить, что не все вражеские ракеты, не сбившие ПВО, вообще долетели до цели.

А 13-го января 2024 года Воздушные силы заявили, что сбили 20 ракет врага с помощью средств радиоэлектронной борьбы, то есть заставили ракеты отклониться от курса и упасть где-либо. Детали той блестящей делать ВСУ рассказал спикер ВВС Юрий Игнат.

"На более чем 20 было влияние средств РЭБ непосредственно. А также, как уже отмечалось, есть и некачественные, возможно, ракеты, которые могут просто не долетать до своих целей и падать в поле", — сказал он.

Так Украина впервые публично заявила об этом удачном способе противодействия российским ракетам! Не обошли это ошеломляющее известие и в американском Институте изучения войны.

Новая разработка для ВСУ

По мнению специалистов, это может свидетельствовать о выходе украинского РЭС на совершенно новый уровень! До этого ВСУ могли "садить" ребом только БПЛА и то не всегда, а теперь "сажают" даже ракеты! В комментарии BBC, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ по ПВО, генерал Игорь Романенко назвал это новым подходом к войне.

"Это качественно новый подход в борьбе с врагом, который заключается в том, чтобы не тратить дорогие ракеты зенитно-ракетных комплексов, а применять РЭБ. Это теперь позволяет влиять не только на "Шахеды", но и на ракеты", – сказал он. .

Но чем Украина могла так эффективно отработать вражеские ракеты? Журналисты BBC предполагают, что речь идет о передовой украинской системе РЭБ "Покрова".

13 января, когда ВВС отчитывались об успешном "приземлении" 20 российских ракет с помощью радиоэлектронных средств, начальник управления РЭБ генштаба ВСУ, полковник Андрей Стариков заявил, что "Покров" уже работает.

"Система является передовой в мире, такой ни у кого нет. Она может оказывать влияние на наведение крылатых ракет и частично – на БПЛА "Шахед", – отметил он.

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У русских есть все худшие ракеты?!

Играет на руку ВСУ не только развитие отечественных средств радиоэлектронной борьбы, но и ухудшение качества российских ракет. По словам представителя Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники ВСУ, капитана Андрея Рудыка, последние российские ракеты имеют хуже и кое-где устаревшую утварь.

“Мы находили (в российских ракетах, – Ред.) детали электроники иностранного происхождения, но более старые, чем те, которые РФ использовала до сих пор. Происходит упрощение ракет на уровне электроники. Когда они не могут получить что-то качественное, им нужно компенсировать это количеством. То есть делать простые аналоги, пусть оно и не долетает в них где-нибудь”, – отметил он.

Россия "выкидывает" корейские ракеты

Прилетают в Украину и северокорейские ракеты, которые тоже вряд ли "блистают новизной". Британским экспертам удалось обнаружить на одной из баллистических ракет, которая 2 января прилетела в центр Харькова, написанный от руки корейский иероглиф.

"Хотя на других компонентах ракеты корейских иероглифов не было найдено, ввиду дополнительных фрагментов, таких как четкие приводы реактивной лопатки, узор болтов вокруг зажигателя и повторяющаяся маркировка цифрой 112, эксперты британской организации пришли к выводу, что это может быть северокорейская. дальностью полета до 700 км и боевой частью весом 500 кг."

И такого добра у наших врагов, к сожалению, будет еще больше. 24 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад поспешить с помощью Украины, потому что их уже опережает даже КНДР.

"Как бы это безумно не звучало, но похоже, что Северная Корея — более эффективный партнер для России, чем для нас друзья, которые снабжают Украину артиллерийскими боеприпасами. Это смешно. И это должно измениться. И хотя мы высоко ценим все, что получаем, масштаб войны требует большего.Когда доходит до принятия конкретных решений, мы видим, как наши партнеры порой тонут в бесконечных дискуссиях. Но времени тонуть нет, надо плыть", — говорится в Bild.

Вспомнил Кулеба и об одном незакрытом Гештальте – дальнобойных ракетах Taurus. Министр заявил, что Украине они нужны не для того, чтобы бить по Москве!

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Нам не нужны ракеты Taurus для атак на Москву. Нам не нужны ракеты большой дальности, которые предоставили западные партнеры для атак на Москву или любую другую часть территории России. Нам нужны Taurus, чтобы уничтожить российскую военную инфраструктуру в тылу врага на территории Украины ", – говорит он.

Но есть и хорошие новости наших союзников. В Пентагоне рассчитывают, что Украина получит первые истребители F-16 в этом году. Как заявила помощница министра обороны США по международной безопасности Селеста Волландер, в настоящее время международная коалиция работает над тем, чтобы помочь Украине подготовить соответствующую инфраструктуру и получить необходимые запчасти для самолетов.

Напомним, летом 23-го года Дмитрий Кулеба предрек, что первые f-16 вступят в бой за украинское небо уже в первом квартале 24-го года.

Тем временем военный эксперт, полковник запаса, пилот-инструктор Роман Свитан прокомментировал атаку, совершенную россиянами 23 января. По его словам, следующую массированную атаку с использованием около 100 ракет россияне вполне вероятно могут совершить ближе ко второй годовщине полномасштабного вторжения.

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