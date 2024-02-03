У Німеччині сталася страшна різанина: що відомо

У Німеччині чоловік зарізав власного батька і дядька.

У німецькому місті Гамбург 32-річний чоловік напав з ножем на двох людей. Внаслідок інциденту вони загинули.

Про це повідомляє DW.

Напад стався у п'ятницю, 2 лютого, опівдні після сварки між підозрюваним та двома жертвами. Ними виявилися чоловіки віком 58 та 61 років.

За інформацією поліції, є ознаки того, що злочинець та двоє його жертв були знайомі. Найімовірніше жертвами були дядько та батько підозрюваного вбивці.

Після проведення першочергових заходів поліцейськими підозрюваного буде взято під варту. У рамках розшуку вбивці державні прокурори наказали провести обшуки в квартирах причетних до інциденту .

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Канаді двоє чоловіків влаштували різанину, 10 загиблих і 15 поранених.

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