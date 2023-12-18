У Мексиці невідомі напали на вечірку: 12 осіб загинуло

Дванадцять людей загинули в результаті нападу невідомих на вечірку у Мексиці.

Про це інформує El Universal.

У повідомленні вказується, що під час нападу на готель Salvatierre у мексиканському місті Сальватєрра, було вбито щонайменше 12 осіб.

Видання пише, що на готель вночі здійснила напад група невідомих. У цей час там проходила вечірка, де переважно були молодь.

Також під час нападу 10 осіб отримали поранення, вони знаходяться у лікарні.

Про мотив нападу та затримання причетних наразі невідомо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Мексиці розбився літак санітарної авіації, в результаті аварії не вижив ніхто.

Крім того, ми раніше інформували, що у Мексиці члени наркокартелю застрелили 19 людей, серед жертв є поліцейські і чиновник.

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