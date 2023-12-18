У Туреччині стався землетрус

Влада Туреччини поки не повідомляла про постраждалих та руйнування.

У північній частині Туреччини був сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 4,3.

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Про це інформує Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

У повідомленні вказується, що епіцентр землетрусу був зафіксований за 26 км на північний захід від міста Ерзінджан, де проживає близько 114 тисяч осіб.

Сейсмологи повідомляють, що землетрус стався на глибині 15 кілометрів.

Влада Туреччини поки не повідомляла про постраждалих та руйнування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що черговий землетрус стався в Афганістані, зруйновано цілі села.

Крім того, ми раніше інформували, що серія з п’яти землетрусів забрала життя щонайменше 120 людей в Афганістані.

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