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У Туреччині стався землетрус

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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У Туреччині стався землетрус

Землетрус / Фото: cxid.info

Влада Туреччини поки не повідомляла про постраждалих та руйнування.

У північній частині Туреччини був сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 4,3.

Про це інформує Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

У повідомленні вказується, що епіцентр землетрусу був зафіксований за 26 км на північний захід від міста Ерзінджан, де проживає близько 114 тисяч осіб.

Сейсмологи повідомляють, що землетрус стався на глибині 15 кілометрів.

Влада Туреччини поки не повідомляла про постраждалих та руйнування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що черговий землетрус стався в Афганістані, зруйновано цілі села.

Крім того, ми раніше інформували, що серія з п’яти землетрусів забрала життя щонайменше 120 людей в Афганістані.

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Дата публікації
Перегляди
787
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