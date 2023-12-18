Астрологічний прогноз на 18 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: хороший день для роботи над помилками, з яких важливо зробити правильні висновки.

Символ дня: хмара.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: індиго, ультрамарин.

Щасливе каміння дня: рожевий халцедон, мармур.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: важливо звернути увагу на стан бронхів – хворобу, що виникла, в жодному разі не можна запускати.

Харчування дня: не можна ні відмовлятися від їжі, ні переїдати – харчування має бути помірним.

Стрижка дня: стригтися цього дня небажано.

Магія і містика дня: можна проводити ритуали та читати замовляння на залучення удачі в коханні та справах.

Сни дня: не варто ігнорувати сни нинішнього дня – вони часто бувають пророчими.

Табу дня: не можна нікому нічого позичати – ні гроші, ні особисті речі.

Цитата дня: "Світ належить оптимістам, песимісти в ньому – лише глядачі" (Франсуа Гізо).

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