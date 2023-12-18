Астрологический прогноз на 18 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: хороший день для работы над ошибками, из которых важно сделать правильные выводы.
Символ дня: облака.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин.
Счастливые камни дня: розовый халцедон, мрамор.
За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.
Болезни дня: важно обратить внимание на состояние бронхов – возникшую болезнь ни в коем случае нельзя запускать.
Питание дня: нельзя ни отказываться от пищи, ни переедать – питание должно быть умеренным.
Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и читать заговоры на привлечение удачи в любви и делах.
Сны дня: не стоит игнорировать сны нынешнего дня – они часто бывают вещими.
Табу дня: нельзя никому ничего одалживать – ни деньги, ни личные вещи.
Цитата дня: "Мир принадлежит оптимистам, пессимисты в нем – всего лишь зрители" (Франсуа Гизо).
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