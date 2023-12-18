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Астрологический прогноз на 18 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
43
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 18 декабря

Облака - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: хороший день для работы над ошибками, из которых важно сделать правильные выводы.

Символ дня: облака. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин.

Счастливые камни дня: розовый халцедон, мрамор.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути. 

Болезни дня: важно обратить внимание на состояние бронхов – возникшую болезнь ни в коем случае нельзя запускать. 

Питание дня: нельзя ни отказываться от пищи, ни переедать – питание должно быть умеренным. 

Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно. 

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и читать заговоры на привлечение удачи в любви и делах. 

Сны дня: не стоит игнорировать сны нынешнего дня – они часто бывают вещими. 

Табу дня: нельзя никому ничего одалживать – ни деньги, ни личные вещи.

Цитата дня: "Мир принадлежит оптимистам, пессимисты в нем – всего лишь зрители" (Франсуа Гизо). 

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Дата публикации
Просмотры
43
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