Астрологический прогноз на 18 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: хороший день для работы над ошибками, из которых важно сделать правильные выводы.

Символ дня: облака.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин.

Счастливые камни дня: розовый халцедон, мрамор.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.

Болезни дня: важно обратить внимание на состояние бронхов – возникшую болезнь ни в коем случае нельзя запускать.

Питание дня: нельзя ни отказываться от пищи, ни переедать – питание должно быть умеренным.

Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и читать заговоры на привлечение удачи в любви и делах.

Сны дня: не стоит игнорировать сны нынешнего дня – они часто бывают вещими.

Табу дня: нельзя никому ничего одалживать – ни деньги, ни личные вещи.

Цитата дня: "Мир принадлежит оптимистам, пессимисты в нем – всего лишь зрители" (Франсуа Гизо).

Читайте также: