В Турции произошло землетрясение

Власти Турции пока не сообщали о пострадавших и разрушениях.

В северной части Турции сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3.

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Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

В сообщении указывается, что эпицентр землетрясения был зафиксирован в 26 км северо-западнее города Эрзинджан, где проживает около 114 тысяч человек.

Сейсмологи сообщают, что землетрясение произошло на глубине 15 километров.

Власти Турции пока не сообщали о пострадавших и разрушениях.

Напомним, ранее сообщалось, что очередное землетрясение произошло в Афганистане, разрушены целые села.

Кроме того, мы ранее информировали, что серия из пяти землетрясений унесла жизни по меньшей мере 120 человек в Афганистане.

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