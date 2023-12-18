В Турции произошло землетрясение

Власти Турции пока не сообщали о пострадавших и разрушениях.
В северной части Турции сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3.
Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
В сообщении указывается, что эпицентр землетрясения был зафиксирован в 26 км северо-западнее города Эрзинджан, где проживает около 114 тысяч человек.
Сейсмологи сообщают, что землетрясение произошло на глубине 15 километров.
Власти Турции пока не сообщали о пострадавших и разрушениях.
Напомним, ранее сообщалось, что очередное землетрясение произошло в Афганистане, разрушены целые села.
Кроме того, мы ранее информировали, что серия из пяти землетрясений унесла жизни по меньшей мере 120 человек в Афганистане.
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