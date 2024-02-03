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Не стоит выбрасывать старые джинсы: 7 полезных вещей, которые можно сшить из ненужной одежды

Не стоит выбрасывать старые джинсы: 7 полезных вещей, которые можно сшить из ненужной одежды

Что можно сшить из старых джинсов / Фото: pixabay.com

Сумки, пледы, игрушки, подушки – и это еще не все, что можно сшить из старых джинсов.

Если у вас дома есть старые джинсы, которые вы уже давно не носите, не торопитесь выбрасывать их. Им ведь можно подарить новую жизнь. Джинсовая ткань крайне крепкая и износостойкая, поэтому непременно пригодится в хозяйстве. Рассказываем, что можно сделать из старых джинсов, чтобы они служили вам еще много лет.

Что можно сшить из старых джинсов

  • Прихваты и передник. Эти вещи очень легко сшить из старой одежды. В интернете в свободном доступе куча видео по этой теме. Такие вещи станут незаменимыми помощниками и украшением интерьера на вашей кухне.
  • Чехлы для подушек. Джинсовые чехлы станут практичным и стильным украшением для ваших диванных подушек.
  • Сумка-шопер. Такую сумку достаточно легко сшить, она получится вместительной и крайне удобной. Вы с удовольствием будете ходить с таким замечательным аксессуаром в магазин или на рынок за продуктами.
  • Полотенце для посуды. Если отрезать штанины джинсов и пришить к ним кусок махровой ткани, то получится крепкое и долговечное полотенце.
  • Заплатки для одежды. Из старых джинсов выйдет куча крепких и стильных заплаток для одежды. Также из них можно сшить одеяло или плед, если у вас несколько старых пар.
  • Домашние тапки. Из старых джинсов получатся стильные тапочки, которые станут вашей любимой домашней обувью.
  • Игрушки для домашних питомцев. Из джинсового материала можно сшить множество игрушек: мячики, шарики, животное или куклу.
  • Аксессуары. Джинсовые аксессуары в этностиле обязательно вам понравятся, из такой ткани можно сшить сумку, резинки, браслеты, чокеры и т.д.

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