Не стоит выбрасывать старые джинсы: 7 полезных вещей, которые можно сшить из ненужной одежды

Сумки, пледы, игрушки, подушки – и это еще не все, что можно сшить из старых джинсов.

Если у вас дома есть старые джинсы, которые вы уже давно не носите, не торопитесь выбрасывать их. Им ведь можно подарить новую жизнь. Джинсовая ткань крайне крепкая и износостойкая, поэтому непременно пригодится в хозяйстве. Рассказываем, что можно сделать из старых джинсов, чтобы они служили вам еще много лет.

Что можно сшить из старых джинсов

Прихваты и передник. Эти вещи очень легко сшить из старой одежды. В интернете в свободном доступе куча видео по этой теме. Такие вещи станут незаменимыми помощниками и украшением интерьера на вашей кухне.

Эти вещи очень легко сшить из старой одежды. В интернете в свободном доступе куча видео по этой теме. Такие вещи станут незаменимыми помощниками и украшением интерьера на вашей кухне. Чехлы для подушек. Джинсовые чехлы станут практичным и стильным украшением для ваших диванных подушек.

Джинсовые чехлы станут практичным и стильным украшением для ваших диванных подушек. Сумка-шопер. Такую сумку достаточно легко сшить, она получится вместительной и крайне удобной. Вы с удовольствием будете ходить с таким замечательным аксессуаром в магазин или на рынок за продуктами.

Такую сумку достаточно легко сшить, она получится вместительной и крайне удобной. Вы с удовольствием будете ходить с таким замечательным аксессуаром в магазин или на рынок за продуктами. Полотенце для посуды. Если отрезать штанины джинсов и пришить к ним кусок махровой ткани, то получится крепкое и долговечное полотенце.

Если отрезать штанины джинсов и пришить к ним кусок махровой ткани, то получится крепкое и долговечное полотенце. Заплатки для одежды. Из старых джинсов выйдет куча крепких и стильных заплаток для одежды. Также из них можно сшить одеяло или плед, если у вас несколько старых пар.

Из старых джинсов выйдет куча крепких и стильных заплаток для одежды. Также из них можно сшить одеяло или плед, если у вас несколько старых пар. Домашние тапки. Из старых джинсов получатся стильные тапочки, которые станут вашей любимой домашней обувью.

Из старых джинсов получатся стильные тапочки, которые станут вашей любимой домашней обувью. Игрушки для домашних питомцев. Из джинсового материала можно сшить множество игрушек: мячики, шарики, животное или куклу.

Из джинсового материала можно сшить множество игрушек: мячики, шарики, животное или куклу. Аксессуары. Джинсовые аксессуары в этностиле обязательно вам понравятся, из такой ткани можно сшить сумку, резинки, браслеты, чокеры и т.д.

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