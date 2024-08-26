Астрологічний прогноз на 26 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Якае число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: час, коли дратівливими – і навіть агресивними – можуть стати навіть спокійніші люди – їх здолають спокуси та інстинкти, тому необхідно зберігати спокій, а до оточення проявляти поблажливість та терпіння.

Символ дня: Цербер.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір: помаранчевий.

Щасливе каміння дня: крокодиліт, чорний нефрит.

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, можуть виявитися тяжкими і тривалими, тому необхідно вжити превентивних заходів: звернутися до лікаря та розпочати лікування.

Харчування дня: категорично не можна переїдати – це може спричинити проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Дачні роботи дня: працювати бажано з наземною частиною рослин, коріння, щоб уникнути травмування, краще не чіпати.

Магія та містика дня: можна виставляти захист проти чужої заздрості, злості та заздрощів.

Сни дня: будь-який сюжет снів потрібно трактувати з точністю навпаки.

Табу дня: будь-які сварки, суперечки та конфлікти – категоричне табу.

Цитата дня: «Навіть боги не можуть змінити минуле» (Папа Римський Агафон).

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