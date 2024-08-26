Зеленский: "Украина готовит ответ на удары РФ"

Украина готовит ответ на удары российских оккупантов 26 августа.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении.

"О нашем ответе России – мы готовим, и по применению F-16, и по операции в Курской области – продолжаем наши действия в определенных районах именно так, как Украине нужно", – отметил Зеленский.

Также президент сообщил, что за сутки 26 августа бойцами ВСУ осуществлено очередное пополнение обменного фонда.

Напомним, ракетно-дроновая атака врага по Украине произошла сегодня, 26 августа. Это одна из самых масштабных атак, которая длилась несколько часов.

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В Днепре во время ракетного удара погиб мужчина – слесарь местного кооператива, который завершил дневную смену и должен был ехать домой.

Последствия вражеской атаки фиксировали во всех районах Киевщины, а повреждения получили два энергетических объекта области. Впоследствии стало известно о повреждении дамбы Киевской ГЭС.

Ранее президент Владимир Зеленский провел Ставку, где заслушал доклады командующих и руководителей по ситуации в энергетике Украины после российских обстрелов.

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