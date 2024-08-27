Россия ночью атаковала Украину ракетами "Кинжал"

Взрывы раздались на западе Украины.
Российские захватчики в ночь на 27 августа атаковали Украину аэробалистическими ракетами "Кинжал".
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что носители кинжалов МиГ-31К совершили несколько пусков кинжалов в сторону Украины после трех ночи.
Мониторинговые каналы сообщили, что взрывы прогремели в Ровно и Староконстантинове.
Напомним, ранее сообщалось, что агентство Reuters подтвердило гибель своего сотрудника во время удара по Краматорску.
Кроме того, мы также информировали, что в Днепре во время ракетного удара погиб мужчина, который в последний момент решил проверить воду в сети.
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