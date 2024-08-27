Астрологічний прогноз на 27-28 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: 24-й місячний день, який триватиме протягом двох календарних діб,не можна нічого руйнувати, а можна тільки будувати та творити.

Символ дня: Ведмідь.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: цитрин, повітряний обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: область пахв.

Хвороби дня: захворювання, що почалися в цей час, можуть виявитися тривалими і призвести до серйозних ускладнень, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: дозволяється включати до раціону навіть умовно шкідливі продукти, але вживати їх необхідно в міру.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: бажано облагороджувати сад та впорядковувати заміську ділянку.

Магія та містика дня: можна звертатися за допомогою до античним язичницьким богам.

Сни дня: сни цих ночей підкажуть про те, як вчинити в ситуації, що склалася в житті.

Табу дня: не можна переїжджати в іншу квартиру, місто та – особливо! — Країну.

Цитата дня: «Розумна праця вгамовує всяку скорботу»(Сааді).

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