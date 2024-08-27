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Астрологический прогноз на 27-28 августа

Астрологический прогноз на 27-28 августа

Медведь - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: в 24-й лунный день, который продлится в течение двух календарных суток, нельзя ничего разрушать, а можно только строить и созидать.

Символ дня: Медведь. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: желтый. 

Счастливые камни дня: цитрин, воздушный обсидиан.

За какую часть тела отвечает: область подмышек. 

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в это время, могут оказаться продолжительными и привести к серьезным осложнениям, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу. 

Питание дня: разрешается включать в рацион даже условно вредные продукты, но употреблять их необходимо в меру. 

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться. 

Дачные работы дня: желательно облагораживать сад и благоустраивать загородный участок. 

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к античным языческим богам. 

Сны дня: сны этих ночей дадут подсказку относительно того, как поступить в сложившейся в жизни ситуации. 

Табу дня: нельзя переезжать в другую квартиру, город и – особенно! – страну. 

Цитата дня: «Умственный труд утоляет всякую скорбь» (Саади). 

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