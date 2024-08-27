Астрологический прогноз на 27-28 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в 24-й лунный день, который продлится в течение двух календарных суток, нельзя ничего разрушать, а можно только строить и созидать.

Символ дня: Медведь.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: цитрин, воздушный обсидиан.

За какую часть тела отвечает: область подмышек.

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в это время, могут оказаться продолжительными и привести к серьезным осложнениям, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.

Питание дня: разрешается включать в рацион даже условно вредные продукты, но употреблять их необходимо в меру.

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.

Дачные работы дня: желательно облагораживать сад и благоустраивать загородный участок.

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к античным языческим богам.

Сны дня: сны этих ночей дадут подсказку относительно того, как поступить в сложившейся в жизни ситуации.

Табу дня: нельзя переезжать в другую квартиру, город и – особенно! – страну.

Цитата дня: «Умственный труд утоляет всякую скорбь» (Саади).

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