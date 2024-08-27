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В России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95: когда выйдут на пусковые рубежи

В России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95: когда выйдут на пусковые рубежи

В РФ в небо взлетела стратегическая авиация / Фото: Военно-морские силы США

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

В России в ночь на 27 августа зафиксировали активность 11 бортов стратегической авиации Ту-95мс.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеская авиация взлетела с аэродрома "Энгельс" и направляется в сторону пусковых рубежей.

"Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 4:30!" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что агентство Reuters подтвердило гибель своего сотрудника во время удара по Краматорску.

Кроме того, мы также информировали, что в Днепре во время ракетного удара погиб мужчина, который в последний момент решил проверить воду в сети.

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