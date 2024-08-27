В России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95: когда выйдут на пусковые рубежи

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
В России в ночь на 27 августа зафиксировали активность 11 бортов стратегической авиации Ту-95мс.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеская авиация взлетела с аэродрома "Энгельс" и направляется в сторону пусковых рубежей.
"Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 4:30!" – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что агентство Reuters подтвердило гибель своего сотрудника во время удара по Краматорску.
Кроме того, мы также информировали, что в Днепре во время ракетного удара погиб мужчина, который в последний момент решил проверить воду в сети.
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