Харрис и Трамп не могут договориться о дебатах из-за микрофонов

Кандидаты на пост президента Соединенных Штатов Камала Харрис и Дональд Трамп не могут договориться о проведении теледебатов.

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Об этом пишет издание Politico.

Издание сообщает, что в июне команда президента США Джо Байдена договорилась с командой Трампа, что во время прений микрофон будут включать только тому, кто на данный момент выступает. Но после того, как кандидатом стала Камала Харрис, ее команда потребовала, чтобы микрофоны у обоих оппонентов были включены постоянно.

"Мы сообщили ABC и другие каналы, желающие провести возможные октябрьские дебаты, что, по нашему мнению, микрофоны обоих кандидатов должны быть включены в течение всей трансляции", — заявил в комментарии Politico старший советник по коммуникациям кампании Харрис Брайан Феллон.

В команде Харрис уверены, что Трамп во время дебатов не выдержит и скажет что-нибудь обидное о оппонентке.

В свою очередь, в Трампа говорят, что Дебаты должны состояться 10 сентября по тем правилам, которые определились с командой Джо Байдена.

Сам Трамп выразил надежду, что дебаты состоятся по таким же правилам, которые были в июне, но "для него это не имеет значения, он предпочел бы, чтобы они состоялись".

"Но мы договорились, что все будет, равно как и в прошлый раз. В этом случае звук был отключен. В прошлый раз мне это не понравилось, но все прошло замечательно. Я имею в виду, спросите Байдена, как все прошло — все было хорошо .И я думаю, что должно быть так же", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что демократы США окончательно определились с кандидатом в президенты.

Кроме того, мы также информировали, что в США независимый кандидат Кеннеди призвал поддержать Трампа.

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