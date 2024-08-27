В Украине построят АЭС: где именно

Возле городка Орбита в Черкасской области планируется возведение четырех новых энергоблоков по технологии AP1000.

В Украине построят АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"Энергоатом" активно работает над поиском новых площадок для строительства. Наиболее перспективной из них является Чигиринская, вблизи городка Орбита Черкасской области. Там планируется строительство четырех новых энергоблоков по технологии AP1000", говорится в сообщении.

Во время заседания внеочередной 51-й сессии депутаты Чигиринского городского совета приняли решение по:

предоставлению разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков в постоянное пользование АО "НАЭК "Энергоатом";

передаче земельных участков общей площадью 38,1493 га в постоянное использование АО "НАЭК "Энергоатом".

Ранее издание POLITICO написало, что накануне "самой сложной в истории" Украины зимы атомная энергетика является единственным спасением для страны.

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Энергетики сообщили, когда прекратятся новые отключения света

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