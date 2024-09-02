У Південній Кореї розслідують випадки дипфейків у Telegram: подробиці

Поліція Південної Кореї розпочала розслідування платформи Telegram через підозри в її причетності до сексуальних злочинів.

Про це повідомило Yonhap.

Голова Національного бюро розслідувань У Чон Су повідомив, що розслідування включає перевірку можливого пособництва Telegram у розповсюдженні дипфейків. Слідчі стикаються з труднощами через те, що Telegram не надає даних про облікові записи.

Минулого тижня було отримано 88 повідомлень про сексуальні злочини з використанням дипфейків, виявлено 24 підозрюваних. Розслідування також охоплює перевірку автоматизованих програм для створення дипфейків і групових чатів, які поширюють цей контент.

Нагадаємо, що суд у Франції заборонив засновнику Telegram Павлу Дурову покидати країну, звинувативши його у низці злочинів і призначивши заставу в п’ять мільйонів євро.

Раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що затримання засновника Telegram Павла Дурова Францією не вплине на функціонування Telegram в Україні.

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