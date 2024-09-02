На Вінниччині підлітки скоїли парний суїцид 

У Вінницькій області 13-річна дівчина та 17-річний хлопець скоїли суїцид.

Про це спочатку повідомили місцеві Телеграм-канали, а згодом - і в поліції.

"За фактом смерті 17-річного хлопця відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство". 13-річна дівчина, яка перебувала поруч з неповнолітнім, оглядається лікарями, загрози її життю немає. Причини та обставини трагедії встановлюються", - офіційно повідомили в поліції області.

Поліція з'ясовує всі обставини та причини вчинку.

Нагадаємо, що у Кракові чоловік підпалив себе перед консульством України. Українець нібито обурився, що за "10 років життя у Польщі йому ніхто нічим не допоміг". Він помер у лікарні від отриманих опіків.

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