В Винницкой области подростки совершили парный суицид

В Винницкой области 13-летняя девушка и 17-летний парень совершили суицид.

Об этом сначала сообщили местные телеграммы-каналы, а впоследствии — и в полиции.

"По факту смерти 17-летнего парня возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство". 13-летняя девушка, которая находилась рядом с несовершеннолетним, осматривается врачами, угрозы ее жизни нет. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются", – официально сообщили в полиции области.

Полиция выясняет все обстоятельства и причины поступка.

Напомним, что в Кракове мужчина поджег себя перед консульством Украины. Украинец якобы возмутился, что за "10 лет жизни в Польше ему никто ничем не помог". Он скончался в больнице от полученных ожогов.

Новости Украины: школьницы, которые отравились таблетками, не имели суицидальных настроений и проблем в семье

Читайте также: