На Закарпатті вітчим підпалив 10-річного пасинка: дитина загинула

Натомість рідні загиблого, в тому числі і мати хлопчика, вигороджували зловмисника і запевняли копів, що це дитина випадково підпалила сама себе.

На Закарпатті вітчим підпалив 10-річного пасинка. Хлопчик помер у лікарні.

Про це передає поліція Закарпатської області.

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До поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію до лікарні 10-річного хлопчика з села Серне Берегівського району. У дитини було діагностовано близько 80% опіків тіла. Лікарі кілька днів намагалися врятувати життя хлопчика, проте від отриманих травм він помер.

Рідні загиблого запевняли, що під час спалювання трави хлопчик випадково пролив на себе легкозаймисту речовину і таким чином почалося займання.

Проте виявилося, що умисний підпал одягу на дитині вчинив 33-річний співмешканець матері потерпілого хлопчика. Це сталося після того, як між дорослим та дитиною виникла сварка.

Зловминика взято під варту без можливості внесення застави.

Правоохоронці також проводять необхідні процесуальні дії, за результатами яких буде надано правову оцінку й діям матері.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині чоловік ґвалтував двох доньок співмешканки.

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