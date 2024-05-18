У Чехії українець підірвав петарду в піхві колишньої дружини

У Чехії 36-річний українець підірвав петарду у піхві своєї колишньої дружини.

Про це пише Bild.

Дружина українця, громадянка Молдови, вирішила розлучитися з ним і жити окремо. Жінка заїхала до колишнього, аби забрати важливі документи.

Очевидно, чоловік умовив її зайнятися сексом. У процесі він попросив дружину відмовитися від розлучення та повернутися до нього, проте жінка відмовилася. Обурений такою відповіддю, українець застосував до неї силу.

"Він закрив рот своєї дружини тканиною та заклеїв його скотчем. Потім зв'язав їй руки за спиною. Він вставив петарду в її геніталій і запалив її", — цитує чеська газета Meiden прокурора.

За словами постраждалої, чоловік лякав її петардою і раніше, проте ніколи справа не доходила до вибуху.

"Я думала, що зараз буде те саме. Але він дістав запальничку, підпалив петарду та підірвав її", - розповіла жінка.

Після вибуху замість того, щоб негайно звернутися за допомогою, Олександр відвіз дружину до лікарні в Пльзень, розташовану майже за 40 кілометрів, і збрехав лікарям, що вона отримала травми, вдарившись животом. Втім, медики не повірили йому і одразу викликали поліцію.

Судовий процес зараз триває. Прокуратура Чехії вимагає засудити українця на 20 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Польщі фермери "з особливою жорстокістю" вбили свого робітника з України, а потім підпалили.

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