Комунальний колапс у Маріуполі: місту загрожує екологічна катастрофа

Російські загарбники знищують екосистему окупованого Маріуполя та селищ навколо міста. Зруйновані комунікації призвели до "комунального колапсу", внаслідок чого каналізаційні стоки просто зливаються у водойми, зокрема, до річки Кальміус.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

"За два роки окупації у Маріуполі окупанти знищують екосистему міста. У всіх районах сміттєзвалища, річки та море – забруднені. Жодної санітарної перевірки не проводиться. Жодні стандарти в окупації просто не діють", – йдеться у повідомленні.

За словами жителів селищ Павлоградське та Придорожне, у річці Кальміус вода дуже забруднена, а навколо стоїть неймовірний сморід. Річка впадає в Азовське море, тож потім усі відходи осідають там, додали у Маріупольській міськраді.

Нагадаємо, окупанти перетворюють Маріуполь на суцільне сміттєзвалище. За два роки окупації російські загарбники завдали нищівного удару по екосистемі Маріуполя.

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