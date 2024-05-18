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Комунальний колапс у Маріуполі: місту загрожує екологічна катастрофа

Комунальний колапс у Маріуполі: місту загрожує екологічна катастрофа

Загарбники знищують екосистему в окупованому Маріуполі / Фото: Маріупольська міська рада

Навколо річки Кальміус стоїть жахливий сморід.

Російські загарбники знищують екосистему окупованого Маріуполя та селищ навколо міста. Зруйновані комунікації призвели до "комунального колапсу", внаслідок чого каналізаційні стоки просто зливаються у водойми, зокрема, до річки Кальміус. 

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

"За два роки окупації у Маріуполі окупанти знищують екосистему міста. У всіх районах сміттєзвалища, річки та море – забруднені. Жодної санітарної перевірки не проводиться. Жодні стандарти в окупації просто не діють", – йдеться у повідомленні.

За словами жителів селищ Павлоградське та Придорожне, у річці Кальміус вода дуже забруднена, а навколо стоїть неймовірний сморід. Річка впадає в Азовське море, тож потім усі відходи осідають там, додали у Маріупольській міськраді.

Нагадаємо, окупанти перетворюють Маріуполь на суцільне сміттєзвалище. За два роки окупації російські загарбники завдали нищівного удару по екосистемі Маріуполя.

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