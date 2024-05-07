"Поліція в долі": окупанти перетворили Маріуполь на рай для наркоманії

Маріупольці скаржаться на відкриту рекламу наркотиків у місцевих групах. Цей бізнес покривають і самі окупанти.

У тимчасово окупованому Маріуполі склалася критична ситуація з розквітом наркоторгівлі.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Місцеві жителі пишуть, що у місті справжній розквіт наркоторгівлі. У групах міста в меседжерах вже навіть відкрито розміщують повідомлення із пошуком наркокурʼєрів.

"Поліція в долі", "В мене сусідка чи не кожен день повідомляє, що то там, то тут бачить "закладки", – пишуть маріупольці.

Наркоторгівля у Маріуполі / Скриншоти з місцевих груп у меседжерах

Наркоторгівля у Маріуполі / Скриншоти з місцевих груп у меседжерах

Навіть такі прихильники "русского міра", як Олег Царьов, змушені визнати критичність ситуації та бездію окупаційних правоохоронних органів.

"Якщо такі повідомлення відкрито зʼявляються у місцевих групах і немає реакції місцевих правоохоронців на них, то виходить, що вони в курсі, а значить у долі", – написав проросійський політик.

Наркоторгівля у Маріуполі / Скриншот повідомлення путініста Царьова

У міськраді наголошують, що окупанти перетворили Маріуполь на місто маргіналів та хаосу.

"Місцеві органи покривають російських військових, які влаштовують аварії на дорогах та наркоторговців, які відкрито шукають "курʼєрів". Жодного порядку та закону", - кажуть у міськраді.

Нагадаємо, жителі Маріуполя незадоволені якістю медичних послуг, які надають росіяни. Лікарів, медикаментів, вузькопрофільних фахівців та медичного обладнання критично не вистачає. Крім того, ставлення медичного персоналу до пацієнтів містян просто шокує.

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