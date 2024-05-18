Українські дрони пролетіли біля “палацу Путіна” на березі Чорного моря — аналітик

Резиденція господаря Кремля розташована за 18 кілометрів від Геленджика, саме на відтинку від Новоросійська до Туапсе, куди було спрямовано атаку дронів.

У ніч проти 17 травня під час масованої атаки українських безпілотників, спрямованої на енергетичні об’єкти РФ в Краснодарському краї, дрони пролетіли біля резиденції російського президента на березі Чорного моря, яку називають “палацом Путіна”.

На це звернув увагу військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі телеканалу Freedom.

Він нагадав, що за 18 кілометрів від Геленджика, саме на відтинку від Новоросійська до Туапсе, куди було спрямовано атаку дронів, розташований “палац Путіна”, про який російські розслідувачі знімали фільм.

“Уявіть собі, що ці безпілотники пролітали в безпосередній близькості від цього “палацу Путіна” — від місця, яке, за ідеєю, захищене всіма мислимими та немислимими засобами протиповітряної оборони. І я припускаю, що, якби “палац” був би закінчений, там проживав би диктатор... Йому, напевно, довелося б почути ці безпілотники, як вони летять, і скористатися правилом двох стін”, — сказав Іван Ступак.

Військовий аналітик зазначив, що, судячи з опублікованих відеокадрів польоту дронів, на Новоросійськ безпілотники йшли з проміжком у 10 секунд. При цьому вони летіли дуже швидко та дуже низько, а збивати їх намагалися зі стрілецької зброї.

На його думку, вразити визначені цілі могли близько половини дронів, які були запущені. Дуже важливим об’єктом, в який знову влучили українські безпілотники, Іваан Ступак називає нафтопереробне підприємство у Туапсе.

“Туапсе — це єдиний нафтопереробний комплекс на Чорному морі у РФ, який входить до 12 найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Він постачав паливо до Китаю, Сінгапуру, Малайзії та ще ряду країн. Нині, як ми бачимо, він не працює. Він у січні 2024 року був пошкоджений. На початку травня начебто знову запустився, тепер знову туди прилетіло”, — наголосив колишній співробітник української спецслужби.

Нагадаємо, комплекс очільника Кремля Володимира Путіна біля Геленджика коштує мільярд доларів і розташований на скелі з видом на Чорне море. На території резиденції Путіна є церква, винний льох і казино. Також у цьому "палаці" розташовано кальянну з пілоном, дендропарк і ковзанку для хокейних ігор.

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